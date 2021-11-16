Сборная России по фигурному катанию поедет на предолимпийский сбор в расширенном составе

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что на сбор перед Олимпиадой-2022 в Пекине поедет расширенный состав сборной России.

«В связи с теми ограничениями, которые сейчас существуют, и с той напастью, которая у нас у всех есть с ковидом, мы планируем на предолимпийский сбор взять полуторный состав как минимум, а в некоторых видах и двойной. Потому что, не дай бог, у кого-то появится положительный тест — въезд в Китай будет очень и очень жёстким. На всякий случай мы решили, чтобы все спортсмены готовились в одинаковых условиях», — сказал Коган на пресс-конференции.

Он также рассказал, что предолимпийский сбор пройдёт в Красноярске, где график будет сдвинут под пекинский.

Ранее президент ФФККР Александр Горшков заявил, что из борьбы за попадание в финал Гран-при пока выбыли Александра Трусова и Дарья Усачёва.