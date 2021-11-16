Гербольдт вспомнила, как каталась на грани жизни и смерти

Короткая ссылка
Российский тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт рассказала о захватывающем случае в профессиональной карьере.

«Был момент, когда я каталась на грани жизни и смерти. Тяжёлый гайморит, врачи меня не отпускают, а у меня чемпионат Европы на носу. Самолёт через шесть часов. А они мне в ответ: 90%, что может случиться летальный исход», — цитирует Гербольдт «Спорт-Экспресс».

По словам Гербольдт, ей требовалась срочная госпитализация, поскольку все гайморовы пазухи были закрыты и воспаление могло перейти уже в мозг.

«Не знаю, хорошо это или плохо, но на таком уровне невозможно остановиться. Врачи так и спрашивали: «Вы отбитая на голову?» — рассказала 32-летний тренер.

Она призналась, что родители запрещали ей ехать на соревнования и подписывать документы о собственной ответственности за свою жизнь.

«Мама буквально в двери встала: «Только через мой труп!» Отвечаю: «Да окей, я всё равно поеду», — сказала Гербольдт.

Ранее Гербольдт прокомментировала снятие соотечественницы Дарьи Усачёвой из-за травмы с четвёртого этапа серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить