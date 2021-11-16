Гербольдт вспомнила, как каталась на грани жизни и смерти

Российский тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт рассказала о захватывающем случае в профессиональной карьере.

«Был момент, когда я каталась на грани жизни и смерти. Тяжёлый гайморит, врачи меня не отпускают, а у меня чемпионат Европы на носу. Самолёт через шесть часов. А они мне в ответ: 90%, что может случиться летальный исход», — цитирует Гербольдт «Спорт-Экспресс».

По словам Гербольдт, ей требовалась срочная госпитализация, поскольку все гайморовы пазухи были закрыты и воспаление могло перейти уже в мозг.

«Не знаю, хорошо это или плохо, но на таком уровне невозможно остановиться. Врачи так и спрашивали: «Вы отбитая на голову?» — рассказала 32-летний тренер.

Она призналась, что родители запрещали ей ехать на соревнования и подписывать документы о собственной ответственности за свою жизнь.

«Мама буквально в двери встала: «Только через мой труп!» Отвечаю: «Да окей, я всё равно поеду», — сказала Гербольдт.

Ранее Гербольдт прокомментировала снятие соотечественницы Дарьи Усачёвой из-за травмы с четвёртого этапа серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.