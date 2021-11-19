Синицына не будет исполнять четверные прыжки на Гран-при Франции

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Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала о произвольной программе, которую планирует исполнить на пятом этапе серии Гран-при Франции.
Синицына не будет исполнять четверные прыжки на Гран-при Франции
  • AP

«Изменения в программе? Нет, мы ничего не меняли, программа у меня осталась та же, что и была, только дорабатывали нюансы. Четверной? К сожалению, пока не буду планировать, контент будет такой же, как в Америке, ультра-си пока не будет», — сказала Синицына.

Она добавила, что откатала короткую программу на Гран-при Франции лучше, чем на Skate America. Фигуристка работала над хореографией и ускорением.

По итогам короткой программы Синицына набрала 69,89 балла.

Ранее Петросян стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной риттбергер.

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