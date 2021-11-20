Щербакова выиграла Гран-при Франции, Косторная — вторая

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова выиграла пятый этап серии Гран-при Франции.
Щербакова выиграла Гран-при Франции, Косторная — вторая
  • РИА Новости

По итогам короткой и произвольной программ российская фигуристка получила от судей 229,69 балла. При этом Щербакова не смогла исполнить четверной лутц, оступившись на отталкивании.

Алёна Косторная финишировала второй, набрав 221,85 балла.

Третья — японка Вакаба Хигучи (204,91 балла).

Ксения Синицына заняла четвёртое место, набрав 198,76 балла.

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