Щербакова выиграла Гран-при Франции, Косторная — вторая

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова выиграла пятый этап серии Гран-при Франции.

По итогам короткой и произвольной программ российская фигуристка получила от судей 229,69 балла. При этом Щербакова не смогла исполнить четверной лутц, оступившись на отталкивании.

Алёна Косторная финишировала второй, набрав 221,85 балла.

Третья — японка Вакаба Хигучи (204,91 балла).

Ксения Синицына заняла четвёртое место, набрав 198,76 балла.

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