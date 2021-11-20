Щербакова выиграла Гран-при Франции, Косторная — вторая
- РИА Новости
По итогам короткой и произвольной программ российская фигуристка получила от судей 229,69 балла. При этом Щербакова не смогла исполнить четверной лутц, оступившись на отталкивании.
Алёна Косторная финишировала второй, набрав 221,85 балла.
Третья — японка Вакаба Хигучи (204,91 балла).
Ксения Синицына заняла четвёртое место, набрав 198,76 балла.
Ранее Вайцеховская прокомментировала высокие баллы танцевальной пары Дэвис — Смолкин.