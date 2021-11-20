Вайцеховская прокомментировала высокие баллы танцевальной пары Дэвис — Смолкин

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от выступления российской танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин на Кубке Варшавы.

«Пока не начались произвольные прокаты на Гран-при в Гренобле, несколько наблюдений по поводу нашумевшего варшавского судейства в танцах, где Диана Дэвис — Глеб Смолкин заочно чуть не уделали техническими баллами чемпионов мира Викторию Синицину — Никиту Кацалапова. Обсуждения преимущественно сводятся к вопросу, могла ли юниорская, в общем-то, пара внезапно добиться столь крышесносного прогресса (они, кстати, реально очень хорошо для себя откатались), а я о другом — о работе судей», — написала журналист RT в своём Telegram-канале.

Она добавила, что решила сделать математический анализ оценок судей.

«Вчера по ходу выступлений танцоров в Варшаве сделала небольшой математический анализ оценок двух первых пар и подметила интересную вещь: уровни почти всех обязательных составляющих, кроме паттерна, у Мурамото — Такахаши (закрывая глаза на путаницу с базовой сложностью двух элементов, которая почти сразу была поправлена) остались аналогичны тем, что высвечивались в табличке по ходу проката. Как и ГОЕ. Это, на мой взгляд, в определённой степени говорит о том, что судьи и техбригада в принципе работали достаточно чётко, профессионально и никакого пересмотра их действия не требовали в принципе», — добавила Вайцеховская.

Эксперт детально расписала, как уровни российской пары резко возросли после пересмотра.

«И невольно складывается ощущение, что некий влиятельный персонаж навтыкал судьям и техбригаде по самое некуда. Доказательств, разумеется, нет, но, как говорил Станиславский, не верю я в эту латынь. Ну никак. Требует такая ситуация детального разбора работы конкретной техпанели и судейской бригады на уровне ISU? Наверное, да», — заключила Вайцеховская.

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