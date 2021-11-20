Жулин восхитился катанием японца Кагиямы на Гран-при Франции

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Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от выступления одиночников на пятом этапе серии Гран-при Франции.
Жулин восхитился катанием японца Кагиямы на Гран-при Франции
  • РИА Новости

«У меня шок от выступления японского спортсмена Юмы Кагиямы. Если он начнёт ещё улыбаться, то у этого человека не будет недостатков. Я думаю, он станет первым человеком, который исполнит пятерной. Это реальное откровение для меня, этот парень совсем скоро шороху наведёт», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

По итогам короткой программы в мужском одиночном катании лидирует японец Юма Кагияма. Чемпион Европы Дмитрий Алиев занимает пятое промежуточное место, он лучший среди россиян. Артур Даниелян восьмой, а Андрей Мозалёв — девятый.

Ранее глава ФФККР заявил, что не успевает удивляться успехам наших фигуристок.

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