Тарасова поблагодарила российских фигуристок за этап Гран-при Франции

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления российских одиночниц на пятом этапе серии Гран-при Франции.
Тарасова поблагодарила российских фигуристок за этап Гран-при Франции
  • РИА Новости

«Впечатления грандиозные! Благодарю девочек за то, что мы имеем удовольствие их смотреть, и то, как они всё преодолевают!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Анна Щербакова выиграла этап Гран-при, набрав в сумме 229,69 балла. Второй стала Алёна Косторная (221,85 балла). Ещё одна россиянка Ксения Синицына финишировала в шаге от пьедестала почёта (198,76 балла).

Ранее Щербакова первой из россиянок пробилась в финал Гран-при.

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