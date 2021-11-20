Щербакова первой из россиянок пробилась в финал Гран-при

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова вышла в финал серии Гран-при сезона-2021/22 в Японии.
Щербакова первой из россиянок пробилась в финал Гран-при
  • РИА Новости

Российская фигуристка выиграла два этапа Гран-при Италии и Франции и досрочно вышла в финал серии.

Другая россиянка Алёна Косторная ещё не отобралась в финал Гран-при. Она заняла третье место на Skate Canada, а также стала второй на Гран-при Франции.

Имена финалистов турнира станут известны после шестого этапа серии Гран-при в Сочи, где из россиянок выступят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Александра Трусова и Дарья Усачёва восстанавливаются после травм и пропустят финал.

Ранее Щербакова выиграла Гран-при Франции, Косторная — вторая. 

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