Щербакова первой из россиянок пробилась в финал Гран-при
- РИА Новости
Российская фигуристка выиграла два этапа Гран-при Италии и Франции и досрочно вышла в финал серии.
Другая россиянка Алёна Косторная ещё не отобралась в финал Гран-при. Она заняла третье место на Skate Canada, а также стала второй на Гран-при Франции.
Имена финалистов турнира станут известны после шестого этапа серии Гран-при в Сочи, где из россиянок выступят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.
Александра Трусова и Дарья Усачёва восстанавливаются после травм и пропустят финал.
Ранее Щербакова выиграла Гран-при Франции, Косторная — вторая.