Косторная: прокатом довольна, но не понимаю, что произошло с трикселем

Чемпионка Европы — 2020 Алёна Косторная прокомментировала своё выступление на пятом этапе серии Гран-при, прошедшем во Франции.

«Прокатом в целом довольна, не понимаю, что произошло с трикселем, потому что его я очень много тренировала... Ну ладно, не очень много, но уделяла ему наибольшее внимание. Мне очень нравится программа под Билли Айлиш и её творчество — это вызов обществу, демонстрация того, что я не такая, как все. И мне это очень близко, в программе я катаю саму себя», — сказала после проката произвольной программы Косторная.

Она добавила, что хочет быть новой, стать лучшей версией себя. Фигуристка отметила, что повзрослела, поэтому может доносить более серьёзные темы.

Напомним, что Косторная стала на Гран-при Франции второй, уступив только своей соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее сообщалось, что Тарасова поблагодарила российских фигуристок за этап Гран-при во Франции.