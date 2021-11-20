Прогноз Авербуха, травма Ханю и критика Тарасовой в адрес футболистов: что обсуждают в мире фигурного катания

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух назвал Камилу Валиеву недосягаемой для соперниц, а травмировавшейся Дарье Усачёвой посоветовал сконцентрироваться на подготовке к следующим Олимпийским играм. Любимец российской публики Юдзуру Ханю всё-таки снялся с этапа Гран-при в Сочи, а Татьяна Тарасова раскритиковала сборную России по футболу. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Уверенность Авербуха в Валиевой

Давать прогнозы накануне крупных соревнований — дело, как известно, неблагодарное. Особенно относительно отечественного женского фигурного катания, где, по словам олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой, шесть или даже семь спортсменок будут на равных бороться за попадание в олимпийскую сборную. А уж в Пекине именно россиянки окажутся главными фаворитками. Илья Авербух сделать свой прогноз не побоялся — среди всех фигуристок он выделил победительницу Skate Canada 2021.

«Камила Валиева абсолютно недосягаема. Если она катается чисто, конкурировать с ней невозможно почти никому. Не думаю, что я здесь кому-то открываю секрет. Валиева может проиграть только самой себе», — заявил хореограф в интервью «Газете.Ru».

Также он пожелал скорейшего выздоровления Дарье Усачёвой, которая получила травму накануне выступления на этапе Гран-при в Японии, и посоветовал ей не форсировать процесс восстановления, а настраиваться на следующее олимпийское четырёхлетие.

«Даша Усачёва, безусловно, талантливейшая девочка, и сейчас для неё самое важное — восстановиться и, может быть, даже не гнаться за чемпионатом России. Потому что объективно у нас жесточайшая конкуренция, и мы все понимаем, между кем она будет складываться. А Даша — наше продолжение: она юна, талантлива и может пойти на следующий четырёхлетний цикл», — подчеркнул специалист.

Авербух внимательно следит и за своим видом фигурного катания — танцами на льду. В минувшие выходные в Токио состоялось дебютное в текущем сезоне выступление действующих чемпионов мира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которое хореограф оценил достаточно высоко. По его мнению, россиянам вполне по силам одолеть пока кажущихся недостижимыми французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона — нужно лишь набрать форму.

«Их произвольная программа должна, как говорится, докрутиться по энергии и скорости. Эта постановка конкурентоспособна на фоне Пападакис и Сизерона, а мы мерим наших ребят по французам. Между ними развернётся очень серьёзная борьба уже в финале Гран-при. Мы не то что конкурентоспособны — мы можем и должны их обыгрывать», — подчеркнул Авербух.

Сорвавшийся приезд Ханю в Сочи

Буквально во вторник российские любители фигурного катания довольно потирали руки — любимец публики из Страны восходящего солнца должен был приехать на этап Гран-при в Сочи, и, возможно, продемонстрировать чистый четверной аксель, над которым давно трудится.

«Билеты куплены, визу он получил, мы ждём его в Сочи», — сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган на пресс-конференции.

Но не прошло и суток, как из Японии пришло абсолютно противоположное сообщение: Ханю не успел восстановиться от травмы и снимается с соревнований. По мнению Татьяны Тарасовой, это было ожидаемо, ведь Юдзуру пропустил даже домашний этап Гран-при.

«Если бы он смог выступить в олимпийском «Айсберге», это было бы красиво, но говорить сейчас не о чем. Я бы на его месте поступила так же», — цитирует тренера «Р-Спорт».

Сам двукратный олимпийский чемпион поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что изо всех сил старается отвечать на все сообщения.

«Во время движения я всё ещё чувствую боль, однако в обыденной жизни она меня не беспокоит. Я пока не готов выступать, но всё равно двигаюсь вперёд. Спасибо за поддержку, стараюсь как могу», — приводит слова Ханю Sponichi.

Зато прилетел в Россию ещё один любимец фанатов — американец Джонни Вейр. Он побывал на тренировках в «Хрустальном» и даже прокатился по льду ледового дворца вместе с Этери Тутберидзе.

«Сегодня я посетил одну из культовых школ фигурного катания в мире. Очень благодарен, что смог насладиться великолепным катанием. Спасибо «Самбо-70», Министерству спорта Российской федерации, команде Тутберидзе и фигуристам за ваш приём!» — написал он в Instagram.

Вейр приезжал в Москву, чтобы встретиться с воспитанницами «Хрустального» Анной Щербаковой и Камилой Валиевой и взять у них интервью для телеканала NBC, где он работает комментатором. Его публикации в соцсетях в эти дни были завалены восторженными комментариями российских подписчиков.

«Джонни, ты великолепен! Рада, что ты так любишь Россию! Приезжай чаще! Очень скучаем по твоим выступлениям!» — писали они.

Жёсткое заявление Тарасовой

Накануне решающего матча сборной России по футболу в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года прославленный тренер заявила, что не понимает, зачем отечественные игроки стараются туда попасть.

«Я считаю, у нас в стране нет футбола, тут и говорить не о чем. Для чего нашим футболистам выходить на чемпионат мира? Как они могут себя проявить? Занять последнее место?» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Слова легендарного тренера вызвали бурную реакцию у болельщиков и специалистов. Так, почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что заявление Тарасовой обусловлено её эмоциональностью и бескомпромиссностью.

«Она максималист и признаёт только первое место и больше ничего. Но до первого места в футболе нам пока далековато. В 2018 году наша команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые в истории. Мы играли в финальной стадии Евро-2020. Плохо сыграли, но ведь пробились же туда. Поэтому утверждение, что в России футбола нет, является преувеличением», — приводит слова Колоскова «Москва-24».

Также в защиту известного специалиста высказалась экс-фигуристка Эмма Гаджиева.

«Вы поймите, Татьяна Анатольевна и её великий отец Анатолий Владимирович ездили на ЧМ побеждать! Другой установки у них не было и быть не могло! Вот даже мысли о том, что можно съездить… просто поучаствовать… не было. Отсюда и такой комментарий», — написала она в своём Instagram.