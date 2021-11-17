Авербух назвал фаворитку в женском катании на ОИ-2022

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух назвал свою фаворитку в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.
Авербух назвал фаворитку в женском катании на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Камила Валиева абсолютно недосягаема. Если она катается чисто, то конкурировать с ней невозможно почти никому. Не думаю, что я здесь кому-то открываю секрет. Камила Валиева может проиграть только Камиле Валиевой. Но у нас есть ещё два места в олимпийской сборной, за которые будут биться девочки», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

Напомним, что зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. В женском одиночном катании Россию представят три фигуристки.

Ранее Авербух заявил, что Усачёвой нужно восстановиться к следующему олимпийскому циклу.

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