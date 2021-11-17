Авербух считает, что Усачёвой нужно восстановиться к следующему олимпийскому циклу

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух прокомментировал травму российской фигуристки Дарьи Усачёвой.

«И, может быть, даже не гнаться к чемпионату России. Потому что объективно у нас жесточайшая конкуренция, и мы все понимаем, между кем она будет развиваться. А Даша — это наше продолжение, она юна, талантлива, она может пойти на следующий четырёхлетний цикл. Поэтому сейчас, думаю, не нужны никакие истерики, не надо её гнать куда-то», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

Он также добавил, что фигуристке нужно дать время спокойно восстановиться, чтобы она выучила тройной аксель или четверные прыжки.

12 ноября Усачёва получила травму на раскатке перед короткой программой Гран-при Японии, из-за чего снялась с соревнований. Федерация подтвердила, что фигуристка получила отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

Ранее Ханю подтвердил, что не выступит на Гран-при в Сочи.