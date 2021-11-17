Ханю подтвердил, что не выступит на Гран-при в Сочи

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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю прокомментировал своё решение сняться с Гран-при России по фигурному катанию.
Ханю подтвердил, что не выступит на Гран-при в Сочи
  • РИА Новости

«Большое спасибо всем за поддержку. Я стараюсь изо всех сил отвечать на все сообщения. Во время движения я всё ещё чувствую боль, однако в обыденной жизни она меня не беспокоит. Я пока не готов выступать, но всё равно двигаюсь вперед. Спасибо за поддержку, я стараюсь как могу», — приводит слова Ханю Sponichi.

Гран-при России состоится с 26 по 28 ноября. Этап будет проходить в Сочи.

Ранее сообщалось, что японский фигурист Ханю снялся с этапа Гран-при в Сочи.

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