Ханю подтвердил, что не выступит на Гран-при в Сочи
- РИА Новости
«Большое спасибо всем за поддержку. Я стараюсь изо всех сил отвечать на все сообщения. Во время движения я всё ещё чувствую боль, однако в обыденной жизни она меня не беспокоит. Я пока не готов выступать, но всё равно двигаюсь вперед. Спасибо за поддержку, я стараюсь как могу», — приводит слова Ханю Sponichi.
Гран-при России состоится с 26 по 28 ноября. Этап будет проходить в Сочи.
Ранее сообщалось, что японский фигурист Ханю снялся с этапа Гран-при в Сочи.