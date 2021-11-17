Травмировавшаяся на Гран-при Японии Усачёва поблагодарила болельщиков за поддержку

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Российская фигуристка Дарья Усачёва, которая из-за травмы снялась с Гран-при Японии перед короткой программой, обратилась к своим болельщикам.
Травмировавшаяся на Гран-при Японии Усачёва поблагодарила болельщиков за поддержку
  • РИА Новости

«Просто спасибо большое всем за поддержку! Я прочитала абсолютно все сообщения, но на все ответить просто нереально. Я очень благодарна вам за ваши добрые слова! В такое сложное для меня время это как раз то, что нужно. Спасибо большое моим родителям и друзьям. Благодаря их поддержке я чувствую себя сейчас очень хорошо. Спасибо за встречу, за приятные сюрпризы и подарки! Вы самые лучшие», — написала Усачёва в Instagram.

12 ноября Усачёва получила травму на раскатке перед короткой программой Гран-при Японии, из-за чего снялась с соревнований. Федерация подтвердила, что фигуристка получила отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

Ранее Авербух выразил мнение, что Усачёвой нужно восстановиться к следующему олимпийскому циклу.

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