Тарасова: нельзя говорить о стабильности Щербаковой и Косторной
- РИА Новости
«Нельзя говорить о стабильности Анны Щербаковой и Алёны Косторной, они провели лишь по одному соревнованию. Вот в прошлом году и у одной, и у другой была стабильность, они обе катались безошибочно. Ожидаю хороших результатов от наших девочек во Франции. Надеюсь, что они чисто прокатают свои программы и выиграют это всё!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 19 ноября стартует пятый этап серии Гран-при во Франции. В женском одиночном катании сборную России представят чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алёна Косторная и Ксения Синицына.
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