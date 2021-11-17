Соколовская рассказала, почему Самарин тяжело вкатывается в олимпийский сезон

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Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о трудностях в работе с фигуристом Александром Самариным.
Соколовская рассказала, почему Самарин тяжело вкатывается в олимпийский сезон
  • AP

«Он вырос в прошлом году на два сантиметра, а я, к большому своему стыду, не сразу обратила на это внимание. Два сантиметра — это, считай, два дополнительных килограмма, если не больше. Соответственно, полетели спина, колени. Плюс мы поменяли за короткое время три пары ботинок, и вот это всё вместе», — заявила Соколовская в интервью RT.

Она также рассказала, что не была уверена в том, что Александр захочет продолжить карьеру.

«Я возила Сашку в Питер, его положили там в больницу, проверяли, тестировали, что-то подлечивали. Но с финала Кубка России нам пришлось сняться. Тогда, если честно, я совершенно не была уверена, что Сашка захочет продолжать кататься. Даже сказала, что понимаю, насколько непроста ситуация, но приму любое его решение. Дала неделю на то, чтобы всё обдумать. Дня через три-четыре он приходит на каток. С цветами, с шампанским», — продолжила Соколовская.

Тренер отметила, что заволновалась от такого визита своего подопечного.

«У меня тогда аж в голове застучало. А он так искренне: «Простите меня. Никуда от вас не уйду. Давайте потихоньку попробуем продолжать». Вот так потихоньку мы и начали. День покатаемся, день отдыхаем. Параллельно подлечивались, потом уехали в Кисловодск. И он там пошёл, пошёл, пошёл. Понятно, что произвольная пока ещё «плавает». Мы же пробуем в ней два четверных лутца, их нужно напрыгать, накатывать, а это не быстрый процесс», — сказала Соколовская.

Ранее Соколовская заявила, что они с Самариным понимали, что не сможет кататься, как Коляда.

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