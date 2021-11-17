Соколовская: мы с Самариным понимали, что не сможем кататься, как Коляда

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Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала, почему в работе с Александром Самариным они равнялись на Михаила Коляду.
Соколовская: мы с Самариным понимали, что не сможем кататься, как Коляда
  • РИА Новости

«Мы не то чтобы равнялись, просто сам Миша мне всегда нравился по катанию. При этом я с самого начала понимала, да и Саша понимал, что кататься так, как Коляда, мы никогда не сможем, хотя бы в силу роста и строения мышц. Вот и хотелось понять, чем у Миши можно выигрывать? Очевидно же, что только прыжками», — заявила Соколовская в интервью RT.

Ранее Соколовская рассказала, что «когда увидела Кондратюка со стрижкой Тараса Бульбы — как кипятком обдало».

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