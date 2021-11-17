Соколовская: когда увидела Кондратюка со стрижкой Тараса Бульбы — как кипятком обдало

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Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала, как разозлилась из-за новой причёски фигуриста Марка Кондратюка.
Соколовская: когда увидела Кондратюка со стрижкой Тараса Бульбы — как кипятком обдало
  • РИА Новости

«Если я говорю «можно», это не значит, что так нужно делать. Я вообще ору очень редко. Но если сносит планку, достаётся всем, кто попал под руку. Рассказывала не так давно историю: за день до отъезда с Кондратюком в Оберстдорф захожу с магнитофончиком на лёд, как обычно. И вижу Марка со стрижкой Тараса Бульбы. Подстригся, так сказать, перед вылетом. А у нас в Оберстдорфе, считай, первый выход в люди, «Иисуса Христа» катать», — заявила Соколовская в интервью RT.

Она также рассказала, как в порыве эмоций начала швырять на лёд предметы.

«Меня как кипятком обдало. Марк подъезжает к борту: «Здра…» — увидел моё лицо, смотрю — в следующую секунду он уже в дальнем углу катается. У меня истерика, ору, не могу остановиться. Швырнула магнитофон на лёд, тот вдребезги… Я ещё подумать успела, пока магнитофон, как в замедленной съёмке, надо льдом летел: ну он-то в чём виноват? И в наступившей тишине слышу, как Самарин, проезжая мимо Кондратюка, говорит ему: «Блин, ну ты не мог постричься после того, как я в Сызрань уеду?» — добавила Соколовская.

Она также рассказала, чем закончилась эта история.

«Потом я заплакала, Бутиков меня успокаивал. Хотя, если честно, когда расколотила магнитофон, стало полегче. Все эмоции ушли в этот бросок, видимо. А как божественно тренировка прошла! Отфигачили, просто каждый из них, кто был на льду, все свои программы чистоганом. Я даже задумалась: почаще, что ли, на них орать надо?» — заключила Соколовская.

Ранее Соколовская объяснила желание Ханю исполнить четверной аксель.

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