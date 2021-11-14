Тарасова заявила, что в России нет футбола
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«Где у нас детский футбол? Юношеский или молодёжный? О чём разговор? Вы ведь настаиваете, что он есть? Где? Так просто ничего не бывает. У нас нет футбола!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».
14 ноября российские футболисты уступили Хорватии со счётом 0:1 и потеряли лидерство в группе H, попав в стыковые матчи. Единственный мяч был забит в концовке игры в результате автогола Фёдора Кудряшова.
Ранее Свищёв заявил, что с Карпиным сборная России становится лучше с каждым матчем.