Тарасова заявила, что в России нет футбола

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально высказалась о поражении сборной России в матче квалификации чемпионата-2022 со сборной Хорватии (0:1).

«Где у нас детский футбол? Юношеский или молодёжный? О чём разговор? Вы ведь настаиваете, что он есть? Где? Так просто ничего не бывает. У нас нет футбола!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

14 ноября российские футболисты уступили Хорватии со счётом 0:1 и потеряли лидерство в группе H, попав в стыковые матчи. Единственный мяч был забит в концовке игры в результате автогола Фёдора Кудряшова.

Ранее Свищёв заявил, что с Карпиным сборная России становится лучше с каждым матчем.