Свищёв: с Карпиным сборная России становится лучше с каждым матчем

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о работе главного тренера сборной России по футболу после поражения от Хорватии (0:1) в заключительном матче квалификации чемпионата мира — 2022.
Свищёв: с Карпиным сборная России становится лучше с каждым матчем
  • AP

«Сегодня за сборную России не было стыдно, ребята полностью отдавали свои силы, не хватило всего чуть-чуть. Сейчас нам нужно поддержать команду, поддержать Фёдора Кудряшова. Ему сейчас тяжелее всех, это точно. Да, он совершил роковую ошибку, но теперь уже ничего не вернуть. Валерий Карпин? Он красавчик, бесспорно. Тренер не боится экспериментировать над новыми связками, доверяет молодёжи, и это оправдывает риски. Надо поддержать нашего главного тренера и верить в победу в стыковых матчах. Сборная России становится лучше после каждого матча, это действительно видно. Поэтому надежда есть, будем наблюдать с огромным интересом», — цитирует Свищёва Sport24.

14 ноября российские футболисты уступили Хорватии со счётом 0:1 и заняли в группе H второе место, попав в стыковые матчи. Единственный мяч был забит в концовке игры в результате автогола Фёдора Кудряшова.

Ранее сообщалось, что сборная Россия будет сеяной в полуфинале стыков ЧМ-2022.

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