Сборная России будет сеяной в полуфинале стыков ЧМ-2022

Сборная России попадёт в число сеяных команд перед стартом стыкового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

В рейтинге команд по итогам квалификации команда Валерия Карпина занимает второе место с 16 очками и будет сеяной.

В стыковом турнире примут участие 12 сборных из Европы. Жеребьёвка этого этапа пройдёт 26 ноября.

Полуфиналы состоятся 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Трём лучшим сборным в финалах достанутся путёвки на первенства планеты в Катар.

Российская команда потерпела поражение в Сплите со счётом 0:1. Фёдор Кудряшов (81-я минута) после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота.

Сборная России под руководством Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

Ранее Карпин заявил, что выход Смолова в стартовом составе матча с Хорватией не был ошибкой.