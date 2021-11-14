Сборная России будет сеяной в полуфинале стыков ЧМ-2022
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В рейтинге команд по итогам квалификации команда Валерия Карпина занимает второе место с 16 очками и будет сеяной.
В стыковом турнире примут участие 12 сборных из Европы. Жеребьёвка этого этапа пройдёт 26 ноября.
Полуфиналы состоятся 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
Трём лучшим сборным в финалах достанутся путёвки на первенства планеты в Катар.
Российская команда потерпела поражение в Сплите со счётом 0:1. Фёдор Кудряшов (81-я минута) после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота.
Сборная России под руководством Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.
Ранее Карпин заявил, что выход Смолова в стартовом составе матча с Хорватией не был ошибкой.