Карпин не считает, что выход Смолова в стартовом составе матча с Хорватией был ошибкой

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему выбрал Фёдора Смолова в качестве основного нападающего в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2022 с Хорватией (0:1).
Карпин не считает, что выход Смолова в стартовом составе матча с Хорватией был ошибкой
  • Reuters

«Предполагалось, что мы не будем просто выбивать мяч вперёд на Смолова. Понятно, что это не его сильная сторона — вести борьбу за мяч в воздухе. Мы предполагали и отрабатывали совершенно иное. Выбор Смолова не был бы ошибкой, если бы мы сыграли на поле так, как надеялись. Тогда и Смолов на поле смотрелся бы совсем по-другому», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

Ранее Карпин взял на себя вину за поражение от Хорватии.

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