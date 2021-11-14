Карпин взял на себя вину за поражение от Хорватии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что поражение от Хорватии (0:1) в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 является его виной.

«Естественно, это полностью моя вина. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

Ранее Карпин заявил, что игроки сборной России поддержали в раздевалке Фёдора Кудряшова после его автогола в матче с Хорватией.