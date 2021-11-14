Карпин: игроки поддержали в раздевалке Кудряшова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об атмосфере в раздевалке команды после поражения от Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Какая может быть атмосфера после проигранного матча? Конечно, все расстроены. Кудряшов также расстроен, но все его поддержали. Это могло случиться с каждым. Мяч мог отскочить в плечо или голову», — заявил Карпин на пресс-конференции.

При этом Карпин не стал винить в пропущенном мяче испортившийся из-за ливня газон стадиона в Сплите.

«Что касается газона, как можно предугадать, что будет такой дождь? Он лил весь первый тайм, в перерыве ещё больше. Поле превратилось в лужи за короткий промежуток времени. Но не стал бы говорить, что поле нам помешало добиться результата», — сказал он.

Российская команда потерпела поражение в Сплите со счётом 0:1. Фёдор Кудряшов (81-я минута) после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота.

Сборная России под руководством Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия сыграет в стыках.

Ранее Карпин рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Хорватией.