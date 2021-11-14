Карпин рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от команды Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (0:1).

«Не получилась контригра. Имею в виду не контратаки, а именно игра с мячом. Хотя много об этом говорили, про психологию, но у многих футболистов не было желания этот мяч получать. А без мяча оборонятся 90 минут очень тяжело. Никаких сил не хватит», — заявил на пресс-конференции Карпин.

«Во-вторых, как это и произошло, какой-то рикошет может случайно залететь, когда столько времени проводишь в своей штрафной. Передышки у команды с мячом не было ни на секунду. Хорватия нас прессинговала в сумасшедшем ритме. Была возможность, но для этого нужно хотеть получать мяч и не бояться», — добавил он.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Ранее Ивица Олич заявил, что Россия показала мало, а Хорватия была сильнее.