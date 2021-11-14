Олич: Россия показала мало, Хорватия была сильнее

Тренер сборной Хорватии по футболу Ивица Олич оценил игру своей команды в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2022 против России (1:0).

«Можно сказать, что сборная Хорватии играла каждый матч хорошо. В этой игре просто не получалось забить мяч. В последние десять минут мы вышли с целью забить. Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно. Было видно, что соперник может забить, но показали они мало. Хорватия была сильнее. На поле во время второго тайма сборной России было легче обороняться из-за погодных условий. Сегодня меня Россия удивила, вообще ничего не показала. Всего три момента за игру. Хорватия была лучше. Могли сегодня и два-три мяча забивать», — заявил Олич.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Ранее Дивеев заявил, что сборная России играла на победу в отборочном матче с Хорватией.