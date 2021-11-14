Дивеев заявил, что сборная России играла на победу в отборочном матче с Хорватией

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Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев прокомментировал результат матча десятого тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с командой Хорватии (0:1).
Дивеев заявил, что сборная России играла на победу в отборочном матче с Хорватией
  • AP

«Это не самое обидное поражение. Проиграли, будем готовиться дальше. Обидно, но мы не наиграли на победу. Никаких эмоций сейчас нет. Играли на победу, ничью не удерживали. Может быть, что-то не получалось. Честно говоря, не помню, как пропустили. Прошла подача, и всё. Кто забил в свои ворота, не видел», — сказал Дивеев после матча.

Также защитник оценил качество игры своей команды.

«Мы сыграли не очень, могли гораздо лучше. Готовились контролировать мяч, но не получалось. Болельщики никак не давили, они поддерживали своих. Мне нравится, как они поддерживают свою страну. То же было с Данией на Евро-2020. Их стадион гнал. Наших болельщиков тоже было слышно. Огромное спасибо им», — добавил Дивеев.

Из-за поражения в последнем туре сборная России заняла второе место в своей отборочной группе, пропустив вперёд Хорватию. Также в группе Н выступали команды Словении, Словакии, Кипра и Мальты.

Ранее Черданцев высказался о защитной тактике сборной России в матче с Хорватией.

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