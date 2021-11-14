Черданцев высказался о защитной тактике сборной России в матче с Хорватией
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«Вы всерьёз думали выйти из такой группы с первого места? Ну не смешите меня. А наши ребята до 81-й минуты удерживали устраивающий их счёт. Вспомните, как в отборе на ЧМ-2014 мы вдесятером дома отбивались в своей штрафной с Португалией и в итоге вышли на мундиаль напрямую. Фабио Капелло не постеснялся это сделать», — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».
Из-за поражения в последнем туре сборная России заняла второе место в своей отборочной группе, пропустив вперёд Хорватию. Также в группе Н выступали команды Словении, Словакии, Кипра и Мальты.
Ранее Губерниев высказался о поражении России от Хорватии в отборе к ЧМ-2022.