Черданцев высказался о защитной тактике сборной России в матче с Хорватией

Короткая ссылка
Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о тактике сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с Хорватией (0:1).
Черданцев высказался о защитной тактике сборной России в матче с Хорватией
  • AP

«Вы всерьёз думали выйти из такой группы с первого места? Ну не смешите меня. А наши ребята до 81-й минуты удерживали устраивающий их счёт. Вспомните, как в отборе на ЧМ-2014 мы вдесятером дома отбивались в своей штрафной с Португалией и в итоге вышли на мундиаль напрямую. Фабио Капелло не постеснялся это сделать», — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

Из-за поражения в последнем туре сборная России заняла второе место в своей отборочной группе, пропустив вперёд Хорватию. Также в группе Н выступали команды Словении, Словакии, Кипра и Мальты.

Ранее Губерниев высказался о поражении России от Хорватии в отборе к ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить