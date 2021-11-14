Губерниев — о поражении России от Хорватии в отборе к ЧМ-2022: как могли, так и играли

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении сборной России по футболу в заключительном матче отбора на чемпионат мира — 2022 с командой Хорватии (0:1).

«По качеству игры мы должны были всё проиграть. Но даже с таким футболом ребята дарили нам надежду. И она умерла из-за нелепого автогола. Понятно, что гол назревал, но разве мы не должны сказать им спасибо? Чёрт с ним! Как могли, так и играли. Других нет у нас. Я сейчас топлю за наш футбол», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Из-за поражения россияне закончили квалификацию на втором месте в группе Н, пропустив вперёд хорватов.

Ранее Ловчев высказался о поражении России от Хорватии.