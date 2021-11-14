Ловчев — о поражении России от Хорватии: виноват не Карпин, а весь наш футбол

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«До игры ни один мой товарищ не думал, что мы пройдём эту сборную Хорватии. Сегодняшний футбол показал: два раза ударив по воротам, можно только как-нибудь на жилах отстоять результат. Какие у нас были шансы? Если только отбиться, но не выиграть и запомниться зрителям. На это же рассчитывал «Зенит» в матчах с «Ювентусом» и «Челси». В итоге они в концовках всё равно пропустили. И виноват не Карпин, а весь наш футбол, что есть только такие игроки», — заявил в эфире «Матч ТВ» Ловчев.

«С таким футболом второе место — не достижение. Лишь бы пробраться куда-то. Но я — эстет. С таким футболом не надо никуда попадать», — добавил он.

Российская команда потерпела поражение в Сплите со счётом 0:1. Фёдор Кудряшов (81-минута) после подачи с фланга срезал мяч в собственные ворота.

Сборная России заняла втрое место в группе по итогам отбора и теперь поборется в стыках за путёвку в финальную стадию ЧМ-2022.

Команда Карпина по ходу матча нанесла два удара по воротам соперника. Хорватия — 19.

Ранее сообщалось, что российские футболисты заработали 15 жёлтых карточек в отборе к ЧМ-2022.