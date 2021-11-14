Российские футболисты заработали 16 жёлтых карточек в отборе к ЧМ-2022

Полузащитник Рифат Жемалетдинов стал самым грубым футболистом сборной России в отборе к чемпионату мира — 2022.

За время отбора Жемалетдинов трижды был предупреждён арбитрами. По две жёлтые карточки получили Алексей Миранчук, Александр Головин и Фёдор Смолов. По разу предупреждения получали Артём Дзюба, Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Фёдор Кудряшов, Алексей Сутормин, Дмитрий Черышев и Даниил Фомин.

Сборная России заняла второе место в своей отборочной группе, пропустив вперёд Хорватию.

Ранее сообщалось, что Смолов стал лучшим ассистентом сборной России в отборе к ЧМ-2022.