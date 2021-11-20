Щербакова рассказала о сорванном четверном лутце на Гран-при Франции

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова прокомментировала свою победу на пятом этапе серии Гран-при Франции.
Щербакова рассказала о сорванном четверном лутце на Гран-при Франции
  • РИА Новости

«На произвольную программу я выходила полная сил, на шестиминутной разминке очень хорошо прыгала и была на 100% уверена в себе. Немного выбила ошибка на лутце в начале программы. Для меня очень важно, что после неё, несмотря на то что внутри я очень переживала, я всё равно выполнила все элементы. Сейчас я ещё, возможно, немного не пришла в себя», — сказала Щербакова после проката произвольной программы.

Фигуристка выиграла пятый этап серии Гран-при Франции, набрав 229,69 балла. Она также была сильнейшей на этапе в Италии. Таким образом, Щербакова стала первой российской фигуристкой, отобравшейся в финал Гран-при в Японии.

Ранее Косторная заявила, что прокатом довольна, но не понимает, что произошло с трикселем.

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