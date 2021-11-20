Ягудин: желаю, чтобы парни смотрели выступления девушек и понимали, что такое борьба

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о прокатах Анны Щербаковой и Алёны Косторной на пятом этапе серии Гран-при во Франции.
Ягудин: желаю, чтобы парни смотрели выступления девушек и понимали, что такое борьба
  • РИА Новости

«В падении Щербаковой всё просто. Это сорванный прыжок, но никакая не ошибка, просто проскочила нога. Я сказал в эфире, что это круто, когда после неожиданного и неудачного падения человек идёт и делает четверной флип. Аня не раз демонстрировала не на словах, а на деле, что она настоящий боец», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он также прокомментировал падение Алёны Косторной с тройного акселя. По мнению Ягудина, фигуристка неправильно оттолкнулась.

«Мы очень гордимся нашими девушками. Искренне желаю, чтобы наши мальчики посматривали их выступления. Чтобы они понимали, что такое борьба», — добавил Ягудин.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при во Франции, при этом потеряв полностью четверной лутц. Второе место заняла Алёна Косторная, которая тоже упала с тройного акселя.

Ранее Бестемьянова заявила, что Щербакова — человек, а не робот, она — героиня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить