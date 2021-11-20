Ягудин: желаю, чтобы парни смотрели выступления девушек и понимали, что такое борьба

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о прокатах Анны Щербаковой и Алёны Косторной на пятом этапе серии Гран-при во Франции.

«В падении Щербаковой всё просто. Это сорванный прыжок, но никакая не ошибка, просто проскочила нога. Я сказал в эфире, что это круто, когда после неожиданного и неудачного падения человек идёт и делает четверной флип. Аня не раз демонстрировала не на словах, а на деле, что она настоящий боец», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Он также прокомментировал падение Алёны Косторной с тройного акселя. По мнению Ягудина, фигуристка неправильно оттолкнулась.

«Мы очень гордимся нашими девушками. Искренне желаю, чтобы наши мальчики посматривали их выступления. Чтобы они понимали, что такое борьба», — добавил Ягудин.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при во Франции, при этом потеряв полностью четверной лутц. Второе место заняла Алёна Косторная, которая тоже упала с тройного акселя.

Ранее Бестемьянова заявила, что Щербакова — человек, а не робот, она — героиня.