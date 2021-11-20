Бестемьянова: Щербакова — человек, а не робот, она — героиня

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от победы Анны Щербаковой на пятом этапе серии Гран-при Франции.
Бестемьянова: Щербакова — человек, а не робот, она — героиня
  • РИА Новости

«Аня — человек, а не робот. Она так хотела сделать два четверных впервые в сезоне. Она пошла на два, но первый прыжок сорвался. Дальнейший прокат программы показал, что это та фигуристка, на которую можно рассчитывать. Она боец и героиня. Уникальный четверной флип, фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер — всё было сделано прекрасно», — цитирует Бестемьянову NEWS.ru.

Она также отметила прогресс Алёны Косторной, которая заняла второе место на турнире. По мнению Бестемьяновой, фигуристка улучшает свою форму, у неё вырос уровень прыжков.

Ранее Косторная рассказала об условиях, в которых проходят тренировки на пятом этапе серии Гран-при Франции.

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