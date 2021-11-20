Косторная — о тренировках на Гран-при Франции: что-то рановато как-то, можно и попозже

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Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала об условиях, в которых проходят тренировки на пятом этапе серии Гран-при Франции.
Косторная — о тренировках на Гран-при Франции: что-то рановато как-то, можно и попозже
  • РИА Новости

«Такой суперусталости не было, просто попали в необычные условия. В моей практике не было такого, чтобы тренировки начинались в 07:50. На лёд у нас на катке дома мы приходим к 10:30 или вообще в 11:45. Мы выходим тут такие: «Что-то рановато как-то, можно и попозже. Я ещё не проснулась», — сказала Косторная на пресс-конференции.

Напомним, что Косторная стала на Гран-при Франции второй, уступив только своей соотечественнице Анне Щербаковой. Ещё одна россиянка, Ксения Синицына, финишировала в шаге от пьедестала почёта.

Ранее Щербакова рассказала о сорванном четверном лутце на Гран-при Франции.

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