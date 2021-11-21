Тарасова: я соскучилась по чистому катанию Алиева

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российского фигуриста Дмитрия Алиева на старте сезона-2021/22.
Тарасова: я соскучилась по чистому катанию Алиева
  • © РИА Новости / Ольга Бенар

«Диму Алиева я очень люблю, мне трудно про него говорить. Я просто соскучилась по его чистому катанию. И проблемы, я думаю, здесь в голове», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, что Алиев занял пятое место на пятом этапе серии Гран-при во французском Гренобле.

22-летний россиянин является чемпионом Европы — 2020, а также серебряным призёром европейского первенства 2018 года.

Ранее Алиев высказался о своих шансах выступить на ОИ-2022.

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