По бразильской системе: чем примечательна победа Бойковой и Козловского на этапе Гран-при во Франции

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали уверенную победу в соревновании спортивных пар на этапе Гран-при во Франции. Чемпионы Европы опередили соотечественников Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева, а также американцев Алексу Книрим и Брэндона Фрейзера и гарантировали себе участие в финале. А главное — подопечные Тамары Москвиной дали понять, что постепенно прибавляют и готовы утвердиться в качестве сильнейшего дуэта в стране.

В сентябре, сразу после контрольных прокатов, где Александра Бойкова и Дмитрий Козловский демонстрировали новые олимпийские программы, я спросила Тамару Москвину, насколько вообще, по её мнению, значима в этом сезоне для спортсменов серия Гран-при.

«Мне кажется, такие соревнования в любом сезоне важны, а в олимпийском — особенно. Любой старт накануне Игр — это проверка готовности спортсменов, динамики их формы, готовности программ. Нужно обязательно соревноваться, сравнивать себя с другими, нарабатывать не только физическую форму, но и внутреннюю уверенность в том, что всё сделано правильно: элементы становятся более стабильными, растут оценки за компоненты», — объяснила тренер.

Применительно к двум парам Москвиной ответ прозвучал особенно актуально: программы как Бойковой — Козловского, так и чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на прокатах не слишком прозвучали. Куда чаще в адрес специалиста раздавалась критика, и этапам Гран-при предстояло стать как раз теми стартами, на которых фигуристы должны были доказать правильность олимпийского выбора.

Мишина и Галлямов сделали это в Токио, выиграв четвёртый этап серии. Бойкова и Козловский — неделей позже в Гренобле.

Дело было не в победах как таковых, а в ощущении, что постановки начинают «играть» и производить гораздо более мощное впечатление, чем это было на прокатах в сентябре.

Когда конкуренция внутри страны столь высока, как в российском парном катании сейчас, любое выступление тех или иных спортсменов так или иначе притягивает внимание. Последние две недели не стали исключением: в ходе турнира NHK отношения между собой выясняли Мишина — Галлямов и двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а на этой неделе шло заочное сравнение Тарасовой — Морозова (они в четверг и пятницу выступали на «Челленджере» в Варшаве) и второй пары Москвиной.

По уровню оценок Тарасова и Морозов у питерской пары выиграли.

Но важнее здесь то, что с момента своего первого выступления на этапе Гран-при в США Бойкова и Козловский сделали существенный шаг вперёд: обе программы выглядели в Гренобле гораздо более вкатанными, а главное — у Александры вернулась прежняя стабильность в выбросах, хотя этот элемент периодически подводил спортсменку на протяжении двух последних сезонов и косвенно стал следствием технической напряжённости в других элементах.

Если вспомнить проигранное чемпионами Европы мировое первенство, Саша с выбросами справилась, но подвели прыжки.

Собственно, даже на первом старте в рамках Гран-при в США проблемы не казались до конца решёнными: грубая ошибка в произвольном прокате случилась сначала в каскаде с тройным сальховом, а затем в выбросе флип.

В чём же тогда козыри питерской пары, и есть ли они? Безусловно. Во-первых, в умении выводить своих подопечных на пик формы к главному старту Москвиной не откажешь. Даже сейчас заметно, как оба дуэта выдающегося тренера неуклонно движутся вверх.

Мишину и Галлямова ждёт ещё один старт — на заключительном этапе Гран-при в Сочи. Затем все сильнейшие российские дуэты встретятся в первом очном противостоянии в финале серии. Тарасовой и Морозову может оказаться сложнее: они начали сезон раньше других, причём подошли к первым стартам в состоянии максимальной готовности. Удерживать форму на протяжении нескольких месяцев гораздо сложнее, чем её набирать. По этому поводу высказал опасение даже вице-чемпион Игр-1980 в парном катании Сергей Шахрай, заметив, что, по его мнению, тренерский штаб пары совершает ошибку, выводя своих спортсменов на контрольные прокаты как на главный старт сезона.

«На пик формы нужно выводить к февралю, к Олимпиаде, а никак не в августе-сентябре. Москвина, как более опытный специалист, это понимает, поэтому Мишина с Галлямовым только растут, а Тарасова и Морозов идут по нисходящей», — добавил экс-фигурист.

С другой стороны, даже если Шахрай прав, нельзя не признать: у Тарасовой и Морозова не было иного выхода. После всех своих скитаний по наставникам они обрели наконец сильную тренерскую команду, и оказалось необходимо показывать товар лицом с первых же стартов. Это удалось — и теперь всем нам остаётся лишь наблюдать за дальнейшим развитием интриги.

Бойковой и Козловскому в этом плане проще: когда спортсмены понимают, что идут по восходящей, у них открывается второе дыхание. Неслучайно в глазах Саши появился тот характерный блеск, который отличал спортсменку в чемпионском сезоне-2020. В точности по бразильской футбольной поговорке: «Вы забьёте, сколько сможете. Мы — сколько захотим».