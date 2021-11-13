Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на Гран-при Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

Чемпионы мира получили от судей 148,88 балла за произвольную программу и по сумме двух программ набрали 227,28 балла. Таким образом, они показали свой лучший результат в сезоне.

Второе место заняли их соотечественники, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27). Тройку лучших замкнули японцы Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).

Ранее сообщалось, что Сёма Уно выиграл короткую программу на Гран-при Японии.