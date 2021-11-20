Бойкова и Козловский обеспечили себе участие в финале Гран-при

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Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пробились в финал серии Гран-при по фигурному катанию.

Бойкова и Козловский 20 ноября одержали победу на этапе серии Гран-при Франции в Гренобле. Россияне имеют в активе 26 очков в общем зачёте соревнований.

Напомним, что фигуристы завоевали бронзовые медали Гран-при США в Лас-Вегасе.

В финал Гран-при также пробились россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Соревнования пройдут в Осаке с 9 по 12 декабря.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о прокатах Анны Щербаковой и Алёны Косторной на Гран-при во Франции.

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