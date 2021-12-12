Загитова задумалась о закрытии своего аккаунта в Instagram

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, почему намерена закрыть свой аккаунт в Instagram.
Загитова задумалась о закрытии своего аккаунта в Instagram
  • @azagitova
  • Instagram

«Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь — территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть Instagram», — написала Загитова на своей странице.

    19-летняя фигуристка подчеркнула, что реклама и поддержка социальных проектов в соцсетях — это часть её работы. Она призвала своих читателей с уважением относится к её решениям и выбору контента.

    Загитова в 2019 году приостановила карьеру профессиональной фигуристки. Сейчас спортсменка является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

    Ранее сообщалось, что Даня Милохин рассказал Загитовой про слёзы Евгении Медведевой.

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