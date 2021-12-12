Загитова задумалась о закрытии своего аккаунта в Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, почему намерена закрыть свой аккаунт в Instagram.

«Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь — территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть Instagram», — написала Загитова на своей странице.

19-летняя фигуристка подчеркнула, что реклама и поддержка социальных проектов в соцсетях — это часть её работы. Она призвала своих читателей с уважением относится к её решениям и выбору контента.

Загитова в 2019 году приостановила карьеру профессиональной фигуристки. Сейчас спортсменка является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин рассказал Загитовой про слёзы Евгении Медведевой.