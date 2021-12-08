Милохин рассказал Загитовой про слёзы Медведевой
- РИА Новости
«Вы вышли на новый уровень, но кажется, что ты руку чуть-чуть побоялась отпустить в конце. Ещё страшно делать парные поддержки?» — цитирует Алину Загитову «Газета.Ru».
Медведева призналась, что ей было не страшно, но она не отпустила руку.
«Ага, конечно. В первый раз она вообще заплакала!» — ответил Милохин.
Напомним, что блогер и фигуристка принимают участие в проекте «Ледниковый период». Алина Загитова является ведущей шоу уже второй сезон подряд.
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