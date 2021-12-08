Рудковская выступила с заявлением по поводу критики Тарасовой в адрес её сына

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Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Евгения Плющенко, вновь обратилась к заслуженному тренеру Татьяне Тарасовой.

«Я ей была вынуждена ответить по двум причинам: во-первых, в некоторых своих ответах она давала совершенно неправдивую инфо, тем самым введя телезрителей в заблуждение; во-вторых, она давала оценку нашему восьмилетнему сыну, что я тоже считаю некорректным», — написала продюсер в Instagram.

Рудковская считает, что неэтично давать оценку будущей карьере её сына, потому что он не выступает ещё даже в юниорах. При этом она отмечает, что со словами Тарасовой про способности Саши Плющенко не согласен её муж, тренер по фигурному катанию.

«Понимаю, что раньше в советских спортивных школах можно было так унижать детей, но сейчас другое время!» — добавила Рудковская.

В заключение она написала, что всегда встанет в защиту своей семьи, несмотря на звания и заслуги оппонента.

Ранее Скопцова и Алёшин завоевали золото на турнире по фигурному катанию в Венгрии.

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