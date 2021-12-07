Скопцова и Алёшин завоевали золото на турнире по фигурному катанию в Венгрии

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин завоевали золотые медали на Кубке Санта-Клауса по фигурному катанию в Венгрии.

Российские фигуристы по итогам двух программ получили от судей 199,41 балла.

Серебряные награды завоевали Мария Игнатьева и Даниил Земко (177,81) из Венгрии. Бронза досталась Холли Харрис и Джейсону Чану (172,84) из Австралии.

Россияне Влада Павленина и Александр Алексанян (155,45) заняли пятое место.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал бойкот со стороны США зимних Олимпийских игр в Китае 2022 года.