Скопцова и Алёшин завоевали золото на турнире по фигурному катанию в Венгрии

Короткая ссылка
Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин завоевали золотые медали на Кубке Санта-Клауса по фигурному катанию в Венгрии.
Скопцова и Алёшин завоевали золото на турнире по фигурному катанию в Венгрии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Российские фигуристы по итогам двух программ получили от судей 199,41 балла.

Серебряные награды завоевали Мария Игнатьева и Даниил Земко (177,81) из Венгрии. Бронза досталась Холли Харрис и Джейсону Чану (172,84) из Австралии.

Россияне Влада Павленина и Александр Алексанян (155,45) заняли пятое место.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал бойкот со стороны США зимних Олимпийских игр в Китае 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить