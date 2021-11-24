Поход за золотом: почему российских фигуристов можно считать фаворитами командного турнира на Играх в Пекине

Российские фигуристы будут главными фаворитами командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине, если судить по результатам первой половины сезона. По предварительным раскладам, отечественные спортсмены смогут занять первое место, опередив сборные США и Японии. Даже если Виктории Синициной и Никите Кацалапову понадобится замена после ритм-танца, шансы на победу всё равно останутся довольно высокими. По какому сценарию могут пройти соревнования — в материале RT.

Короткие программы

Соревнованиям по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине будет предшествовать третий в истории командный турнир. Если в личных дисциплинах расклад сил в этом сезоне уже в целом понятен, а главные фавориты уже определены, то в этой довольно молодой дисциплине всё не так очевидно. Из-за того что итоговый результат будет зависеть от выступлений большого числа спортсменов, определить претендентов на медали становится сложнее.

Однако если предположить, что в командном турнире примут участие все лучшие фигуристы, а показывать они будут примерно те же результаты, что и сейчас, то можно написать примерный сценарий, по которому будут проходить состязания в Китае. И для болельщиков сборной России здесь есть хорошая новость — именно отечественные фигуристы имеют самые высокие шансы на золото.

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Командный турнир начнётся с коротких программ у мужчин, и здесь российскую дружину, скорее всего, ждёт тяжёлый старт. Никому из одиночников пока не удалось в этом сезоне впечатлить хорошим первым прокатом. Лучшая оценка Михаила Коляды уступает результатам всех основных конкурентов из США, Японии, Китая и даже Италии с Канадой. Так что первым уловом для сборной России могут оказаться всего лишь пять очков из десяти возможных.

Зато потом на лёд выйдут девушки и танцоры, и после первого дня россияне смогут подняться на второе место. Кто бы ни представлял страну у женщин, можно не сомневаться, что максимальные баллы достанутся россиянке, а далее последуют фигуристки из Японии и США — даже у залечившей все травмы Рики Кихиры будет мало шансов оказаться выше. В танцах не выступят французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, так как их сборная попросту не прошла отбор в командный турнир. Это открывает путь к лидерству в ритм-танце Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Даже если соперники из США и Канады окажутся сильнее, отставание россиян от американцев в общем зачёте не должно быть критичным.

Далее начнут состязаться пары, где основной спор с китайским дуэтом Суй Вэньцзин — Хань Цун поведут либо Евгения Тарасова и Владимир Морозов, либо Анастасия Мишина и Александр Галлямов (хотя выбор может быть сделан в пользу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского). Россиянам будет важно выиграть короткую программу, на что они вполне способны, и максимально оторваться от соперников из США. С этим должны помочь японцы Рику Миура — Рюити Кихара и канадцы Ванесса Джеймс — Эрик Рэдфорд, которые в этом сезоне всё-таки котируются выше американцев.

После соревнований пар половина участников отсеется, и претендовать на медали смогут только пять сборных. Если не случится ничего экстраординарного, то лидировать будут Россия, США и Япония. У Канады и Китая к тому времени уже останется мало шансов на подиум, но их всё-таки будет чуть больше, чем у добротной команды Италии, которой придётся закончить выступления.

Произвольные программы

Произвольная программа мужчин должна уравнять шансы трёх ведущих команд. Хотя второй прокат Коляде даётся лучше, чем первый, всё-таки в этом сезоне он и здесь уступает лучшим одиночникам из США и Японии. Будет большим подспорьем, если он обойдёт представителей Канады и Китая.

Далее порядок выступлений изменится — выходить на лёд должны будут пары, у которых не будет дня отдыха между прокатами. В произвольной программе россияне катаются даже лучше, чем Суй и Хань, так что набрать высший балл будет вполне реально. Любая же американская пара будет в этом виде аутсайдером, так что сборная России вполне сможет вернуть себе лидерство перед заключительным днём.

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Очень большое значение для итогового результата будет иметь произвольный танец. Если слухи о том, что Синициной и Кацалапову понадобится замена, подтвердятся, то у американцев появится шанс сократить отставание. Ни Александра Степанова с Иваном Букиным, ни Диана Дэвис с Глебом Смолкиным не будут фаворитами в споре с танцорами из США и Канады. Тут остаётся только порадоваться тому, что не будет конкурентов из Франции и Италии. Если не произойдёт катастрофы и вышедшая на замену пара не уступит японцам и китайцам, то сборная России останется первой.

Завершать турнир будут девушки, и к тому времени поводов для беспокойства уже не останется. Отыграть отставание никто из американской сборной уже не сможет, тем более что фигуристки из США в этом сезоне явно уступают по классу не только россиянкам, но и японкам.

У Страны восходящего солнца будет возможность благодаря прогрессу её пары подняться на третье место и впервые выиграть медаль командного турнира, а у американцев — получить серебро после двух бронз. Вероятная победа россиян может принести второе золото Никите Кацалапову, который станет единственным фигуристом, одержавшим победу на двух Олимпиадах, да ещё и с промежутком в восемь лет.