«Боец и героиня, уникальный четверной флип»: специалисты восхитились стойкостью Щербаковой и Косторной на этапе Гран-при

Российские фигуристки Анна Щербакова и Алёна Косторная в очередной раз проявили характер, сумев завоевать золото и серебро на этапе Гран-при во Франции после досадных падений в начале произвольной программы. По мнению Татьяны Тарасовой и Инны Гончаренко, ученицы Этери Тутберидзе заслуживают комплиментов за то, что сумели собраться и исполнить остальные прыжки без ошибок. Алексей Ягудин и Александр Жулин, в свою очередь, восхитились тем, как легко и красиво после неудачи исполнила элемент действующая чемпионка мира, а заодно напомнили, что обе девушки только набирают форму.

Выступление Анны Щербаковой и Алёны Косторной в произвольной программе в рамках этапа Гран-при во Франции стало историей преодоления. Обе россиянки в самом начале своих прокатов допустили падения: действующая чемпионка мира — на четверном лутце, а её подруга — на тройном акселе.

Несмотря на неудачный старт, девушки проявили удивительную силу воли и стойкий характер. Зрители больше не увидели от них ни одной, пусть даже небольшой, помарки.

В восторге от мужества фигуристок остались и специалисты. Большая их часть поддержала спортсменок. Так, олимпийский чемпион Алексей Ягудин отказался называть падение чемпионки планеты ошибкой. По его мнению, у неё «просто проскочила нога».

«Я сказал в эфире, что это круто, когда после неожиданного и неудачного падения человек идёт и делает четверной флип. Аня не раз демонстрировала не на словах, а на деле, что она настоящий боец. На разминке я видел, как она очень легко его выполняет. Также у Щербаковой всё хорошо с лутцем. Ничего страшного не произошло, просто случайность. Всё остальное — на высшем уровне», — приводит слова Ягудина «Чемпионат».

Что же касается Косторной, то, по мнению эксперта, неудачное отталкивание привело к тому, что фигуристка «пошла в пролёт, а не наверх».

«Когда я вижу падение, могу сразу сказать, есть у неё какой-то элемент или нет. У Косторной тройной аксель есть. Это видно. Если бы не такое отталкивание, аксель был бы сделан. Мы очень гордимся нашими девушками. Искренне желаю, чтобы мальчики посматривали их выступления и понимали, что такое борьба», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Известный тренер Татьяна Тарасова тоже воздержалась от критики, а только похвалила россиянок за то, что они, допустив ошибки, не сломались, а идеально довели работу до конца.

«Я в восторге от наших девочек. Они настоящие герои. Очень ими горжусь. После такого падения, как было у Щербаковой, встать и сделать четверной флип — это что-то фантастическое. Я никогда прежде такого не видела и боюсь, что уже не увижу. Только Аня способна показать такой уровень. Косторная тоже очень хороша. Прекрасно откатала, несмотря на падение», — цитирует специалиста Sport24.

Однако она призналась, что не понимает программу Косторной, поставленную под композицию известной американской исполнительницы Билли Айлиш.

«Они все любят и слушают её. Но слушать — одно, а программу катать — другое. Всегда говорю, что я чего-то не понимаю в современной музыке. Смотреть эту программу очень тяжело. Это я понимаю. Зато короткая Алёны New York, New York — просто шикарная», — добавила Тарасова.

Одним из немногих, кто допустил критику в адрес девушек, стал Александр Жулин. По его словам, Косторная выполняла прыжки словно «из последних сил», что и привело к падению, да и саму программу откатала не лучшим образом.

«Меня больше всего расстроило, что она очень сильно показала, что после тройного акселя всё кончилось. Она катала программу, просто делая одолжение, из-за этого программы не было от слова «совсем». Были просто разбеги на прыжки, да ещё музыка такая — Билли Айлиш. Если её делать, то надо делать с какой-то идеей, концепцией, а там просто набор элементов под музыку. Да не обидится на меня мой близкий, с моей точки зрения, друг Этери Георгиевна Тутберидзе, так как я всегда говорю в лоб, поскольку имею право, мне уже достаточно много лет», — посетовал специалист.

Зато для Щербаковой слов похвалы он не жалел, поразившись, как после болезненного приземления на лёд ей моментально удалось собраться.

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«Анна — гений, монстр. С такого падения — четверной лутц: это всем мальчикам, вообще всем бы, посмотреть. Человек упал с первого же элемента, да упал так, что можно было костей не собрать, а потом сделал четверной флип, собрал на всю программу, да ещё и с эмоциями и историей. Это моя любимая программа в нынешнем году. Честь и хвала. Просто потрясающая девочка», — подчеркнул Жулин.

Инна Гончаренко, другой тренер, считает, что строго судить девушек в настоящий момент нельзя, поскольку обе только набирают форму: Щербакова недавно восстановилась после травмы, а Косторная приходит в себя после возвращения в прежнюю группу.

«Алёна выглядела гораздо лучше, чем на предыдущем этапе, по выразительности и подаче. Хорошо откатала короткую. Да, в произвольной упала, но это тройной аксель. Всё остальное выполнено прекрасно на большой скорости. Это старты для обкатки программ, девочки прибавляют. Возможно, перед падением Щербаковой что-то попало под конёк — такое случается. Аня в очередной раз показала свой характер. Несмотря на курьёз, дальше были чистый четверной флип и первое место», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Оценила она и выступление Ксении Синицыной, которая финишировала четвёртой, чуть более чем на шесть баллов отстав от бронзовой призёрки Вакабы Хигути. По мнению специалиста, россиянка получила заслуженные оценки, допустив небольшие помарки.

«В сравнении с японской фигуристкой, занявшей третье место, у Ксении не было тройного акселя, японка показала более уверенный прокат. Но Ксюша — умница, чисто откатала, хорошо держалась, но были мелкие недочёты, отметили недокруты. Для дебюта прокат очень хороший: без грубых ошибок она откатала и короткую, и произвольную», — подчеркнула Гончаренко.

Наконец, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова также отметила силу духа и характер россиянок, которые не дрогнули после досадных и болезненных падений.

«Аня — человек, а не робот. Она так хотела сделать два четверных впервые в сезоне, но первый прыжок сорвался. Дальнейший прокат программы показал, что это та фигуристка, на которую можно рассчитывать. Она боец и героиня. Уникальный четверной флип, фирменный каскад тройной лутц — тройной риттбергер — всё было сделано прекрасно», — объяснила Бестемьянова.