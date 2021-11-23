Тутберидзе поделилась мнением о Валиевой

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о своей подопечной Камиле Валиевой.
Тутберидзе поделилась мнением о Валиевой
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Даже не знаю, с чем её сравнить, потому что она очень многогранна. Она продолжает себя развивать, учить четверные. То есть фигуристка не остановилась на достигнутом, она пытается усложняться. Фигурное катание настолько ушло вперёд, что это достойно уважения», — сказала Тутберидзе в эфире Get Sports.

Напомним, что Камила Валиева в этом сезоне дебютировала во взрослых соревнованиях. Она уже выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами и готовится выступить на домашнем Гран-при в Сочи.

Ранее Авербух заявил, что Дэвис и Смолкин в этом сезоне совершили огромный скачок вперёд.

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