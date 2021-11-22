Авербух: Дэвис и Смолкин в этом сезоне совершили огромный скачок вперёд

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф Илья Авербух высказался о высоких оценках танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин в нынешнем сезоне.

Дэвис и Смолкин выиграли Warsaw Cup, получив за ритм-танец рекордные 81,30 балла, что на шесть баллов выше их предыдущего лучшего результата. После этого появились домыслы, что паре подсуживали, чтобы она отобралась на Олимпийские игры в Пекине.

«В этом сезоне Дэвис и Смолкин показывают хорошую готовность. На этапах Гран-при они получали очень хорошие оценки и являются претендентами на третью путёвку на Олимпиаду в Пекине. Высказывания журналистов направлены только на то, чтобы через спортсменов сказать о себе миру. Никаких оснований под собой они не имеют. Стоит отметить, что Диана и Глеб в этом сезоне проделали огромный скачок вперёд. Подготовили интересную программу, новый ритм-танец и прибавляют от турнира к турниру. Потому оценки судей заслужены. Однако у каждого турнира есть своя базовая оценка, потому мерить оценки на турнирах, достаточно разных по статусу, не имеет смысла», — цитирует слова Авербуха «Говорит Москва».

Диана Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе.

Ранее американский журналист заявил, что магия Дэвис и Смолкина началась, когда судьи поужинали с Тутберидзе.

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