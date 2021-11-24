Бестемьянова считает, что в фигурном катании поднимут возрастной ценз для борьбы с Россией

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возможном введении возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Предполагаю, что возрастной ценз в фигурном катании заставят поднять. Только в нашей стране так. А как соревноваться с нами тогда? Это будет именно тактическое соревнование — поднять возраст. К сожалению, я не могу постичь тот феномен, который сегодня происходит в женском фигурном катании. Скорее всего, секрета нет. Наверное, это популярность и огромное количество талантливых детей, из которых есть хорошая селекция» — сказала Бестемьянова в эфире телеканала «Звезда».

Напомним, что 26 ноября стартует заключительный этап серии Гран-при в Сочи, где выступит дебютантка сезона 15-летняя Камила Валиева. Она выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами.

Финал турнира пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

Ранее Бестемьянова заявила, что фигуристка Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе, потому что хотела ставить рекорды.