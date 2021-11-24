Бестемьянова: Трусова ушла от Тутберидзе, потому что хотела ставить рекорды

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением об уходе российских фигуристок Алёны Косторной и Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году.
Бестемьянова: Трусова ушла от Тутберидзе, потому что хотела ставить рекорды
  • AP

«Я вообще не поняла, почему Косторная уходила от Тутберидзе. Почему уходила Трусова, было понятно: она хотела ставить рекорды. Саша хотела прыгать по пять-шесть четверных в программе, а мудрый тренер Тутберидзе не давала ей этого делать», — сказала Бестемьянова в эфире телеканала «Звезда».

Она добавила, что Тутберидзе хотела видеть чистую программу в исполнении Трусовой. При этом Бестемьянова не поняла желания уйти Косторной, потому что на тот момент она была лучшей фигуристкой.

«Для Трусовой возвращение, наверное, полезно. Она в том возрасте, когда уже не надо экспериментировать и скоро Олимпиада, когда всё-таки плечо тренера, который поднял, надёжнее, чем что-то новое и неизведанное», — добавила Бестемьянова.

Она также отметила, что не считает уход Трусовой ошибкой, потому что фигуристка стала призёркой ЧМ-2021.

Напомним, что обе спортсменки вернулись к Тутберидзе и ведут подготовку к олимпийскому сезону под руководством старого наставника.

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