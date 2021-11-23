Энберт объяснил, почему Медведева боялась исполнять с ним поддержку после катания с Милохиным

Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в парном катании, рассказал, как катание Евгении Медведевой с Даней Милохиным повлияло на спортсменку.

«Перед последним спектаклем в Москве Женя подошла ко мне: «Саша, мы вчера пробовали с Даней Милохиным одну из поддержек, которую делаем с тобой в «Карениной», и я боюсь, что мой темп опять сбился. Давай попробуем в зале». В итоге мы потренировали эту поддержку ещё в зале, чтобы она успокоилась», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Он добавил, что серьёзных проблем с поддержкой не было. Потренировавшись в зале, они вышли на лёд.

Напомним, что Евгения Медведева выступает в паре с блогером Даней Милохиным в проекте «Ледниковый период». Партнёршей Энберта в шоу является актриса Агата Муцениеце.

Ранее Камила Валиева рассказала о постоянной конкуренции в команде Этери Тутберидзе.